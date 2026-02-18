США и Россия обсуждают туннель под Беринговым проливом

Американская сторона ведёт переговоры с Россией о крупных экономических проектах. По данным источника The Economist, речь идёт о создании дата-центра на атомной энергии и строительстве туннеля под Беринговым проливом.

Как отмечается в публикации, окружение президента США Дональда Трампа также обсуждает возможность покупки долей в российских энергетических активах и сделки по редкоземельным металлам, нефти и газу в Арктике.

Кроме того, американский трейдер заявил изданию, что бизнес США заинтересован в торговле с Россией пшеницей.

«Россия — крупнейший в мире экспортер пшеницы ... Мы хотели бы принять участие», — отметил собеседник журнала.

Ранее британский журнал The Economist сообщил, что российскому Совету безопасности был представлен план заключения масштабного соглашения с Трампом, предполагающий обмен снятия санкций на доступ к активам и ресурсам.