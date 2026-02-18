The Economist: Россия предложила США величайшую сделку в обмен на снятие санкций
Совет безопасности России якобы подготовил план по заключению так называемой «величайшей сделки» с США. Об этом стало известно The Economist.
По информации издания, пакет документов был представлен американской стороне перед августовским саммитом президентов РФ и США в Анкоридже. В этом плане, как утверждают журналисты, предлагается заключить «величайшую сделку» с США, условием для которой станет снятие санкций с России.
В частности, зарубежным компаниям, которые передавали свой бизнес в России местному менеджменту без опциона обратного выкупа, предлагалось дать возможность выкупить активы обратно, несмотря на отсутствие договоров. По оценкам, на которые ссылается The Economist, совокупная стоимость таких активов составляет около $60 млрд.
Новость дополняется.