Россия предложила США величайшую сделку в обмен на снятие санкций

Совет безопасности России якобы подготовил план по заключению так называемой «величайшей сделки» с США. Об этом стало известно The Economist.

По информации издания, пакет документов был представлен американской стороне перед августовским саммитом президентов РФ и США в Анкоридже. В этом плане, как утверждают журналисты, предлагается заключить «величайшую сделку» с США, условием для которой станет снятие санкций с России.

В частности, зарубежным компаниям, которые передавали свой бизнес в России местному менеджменту без опциона обратного выкупа, предлагалось дать возможность выкупить активы обратно, несмотря на отсутствие договоров. По оценкам, на которые ссылается The Economist, совокупная стоимость таких активов составляет около $60 млрд.

