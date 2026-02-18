Заявления европейских лидеров об автономии и независимости от США – это всего лишь «пустые обещания». Об этом в статье для Wall Street Journal написал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

По его словам, слова о независимости Европы от США выглядят «просто жалко», и Европа должна утвердить свою состоятельность не разговорами, а помощью Украине в конфликте с Россией.

«Эти дебаты тривиальны и не имеют отношения к делу, потому что прямо сейчас у Европы есть прекрасная возможность утвердить свою стратегическую независимость. Если европейцы хотят получить шанс перехватить лидерство у США и действовать по-другому, то это именно тот случай», — отметил он.

Джонсон написал, что американцы действительно «могут быть невыносимыми» и что Белый дом «заблуждается, если считает, что Россия хочет мира». По словам экс-премьера, администрация президента США Дональда Трампа «могла бы сделать гораздо больше» для завершения конфликта на Украине, и Европа должна «молиться», чтобы это произошло.

Джонсон подчеркнул, что если сейчас европейские лидеры не готовы пойти на «смелые» и «дорогостоящие» шаги по Украине, то лучшим вариантом для них будет «сохранение стратегии, которая работала последние 100 лет и более».

«Нужно сделать все возможное, чтобы убедить американцев в том, что их безопасность неразрывно связана с нашей и что в обмен на это обязательство мы готовы тратить больше на оборону и рады принять сохранение американской военной гегемонии в Европе», — написал Джонсон.

Он добавил, что для Европы также опасно «притворяться, что существует какая-то европейская альтернатива НАТО», так как США обеспечивают 70% расходов альянса и почти весь потенциал ядерного сдерживания блока, а также 95% мощностей по транспортировке тяжелых грузов, напомнил экс-премьер.

«Европейским лидерам нужно отнестись к этому серьезно. Им либо нужно показать, что они настроены решительно — готовы предпринять что-то масштабное, рискованное и стратегически автономное, чтобы помочь Украине, чего они, по-видимому, делать не собираются, — либо им нужно заткнуться», — считает Джонсон.

Также в статье Джонсон призвал Европу отправить войска в один из «безопасных» районов Украины, предоставить Киеву ракеты для уничтожения российских предприятий по производству беспилотников, начать скоординированную операцию против российского «теневого флота» и передать Украине замороженные российские активы.

16 февраля газета Politico написала, что отношения Европы и США оказались на грани разрыва, а доверие между ними подорвано.

В недавней статье для газеты The Guardian журналист Пол Тейлор написал, что Европе нужна новая военная структура, которая способна своевременно принимать решения по противодействию агрессии, так как НАТО и ЕС «не могут гарантировать быструю и адекватную реакцию». По мнению Тейлора, такой организацией может стать «коалиция желающих» по Украине.

Ранее в России назвали последствия разрыва отношений ЕС и США.