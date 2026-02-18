В переговорах по Украине в конечном итоге будет достигнуто соглашение о прекращение огня, однако мирного соглашения «не будет», так как Москва якобы может согласиться только на «полное подчинение Украины». Об этом изданию Welt заявил бывший специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер.

«На мой взгляд, в конечном итоге будет достигнуто фактическое прекращение огня, но мирного соглашения не будет. <...> Без мирного соглашения, если мы просто прекратим боевые действия, мы сможем работать над продлением и углублением этого перемирия, чтобы оно стало более предсказуемым. Тогда мы сможем решить все вопросы относительно развития Украины», — считает дипломат.

По его словам, план из 20 пунктов уже содержит «все, что нужно Западу», а именно соглашение о сырьевых ресурсах, гарантии безопасности, поддержку Киева, выборы и ускоренное членство Украины в ЕС. И Волкер убежден, что «все это может быть согласовано без участия России».

Дипломат считает, что Россия использует наступившее перемирие, чтобы восстановить вооруженные силы, укрепить оборонную промышленность, поддержать военную экономку и найти «новые возможности для провоцирования конфликта». Поэтому он отметил, что западные страны должны будут «наращивать потенциал Украины для эффективного предотвращения возобновления конфликта».

Также Волкер обвинил Россию в намерении затянуть конфликт и призвал Запад оказать «военное и финансовое давление» на Кремль.

В феврале Волкер отметил, что не ждать прорыва от переговоров по Украине, так как Россия якобы не желает завершать конфликт.

В недавнем интервью Axios президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев готов говорить о выводе ВСУ с контролируемой территории Донбасса при условии, что Россия отступит на сопоставимое расстояние. Также в интервью он отметил, что Россия и Украина достигли согласия по вопросу мониторинга прекращения огня.

17 февраля Зеленский заявил, что Украина готова «быстро двигаться» к «достойному» мирному соглашению с Россией.

Ранее Мединский объявил о завершении переговоров в Женеве.