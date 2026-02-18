Раздражение Киева из-за участия Мединского в переговорах по Украине объяснили
Глава российской делегации на трехсторонних переговорах России, Украины и США в Женеве Владимир Мединский является раздражителем для украинской стороны, заметил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Константин Калачев.
Вместе с тем, Калачев заметил, что в конечном итоге вопрос будет не в личности российского переговорщика, не в симпатиях и в антипатиях, а в том, как прекратить конфликт.
«Конец в любом случае будет. И время сейчас на стороне России», — заключил собеседник «Ленты.ру».
Ранее американский аналитик Марк Слебода обратил внимание на недипломатическое отношение Киева к Мединскому. «Он родился на территории современной Украины. Более того, он считает, что Украина, и особенно та часть Украины, откуда он родом, — это Россия», — напомнил Слебода.
До этого председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал грубое высказывание Владимира Зеленского в адрес Мединского. По его словам, Зеленский продемонстрировал убогий уровень интеллектуального развития