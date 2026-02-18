Отметившая 106-й день рождения жительница США раскрыла секрет долголетия

© Вечерняя Москва

Жительница США, которая недавно отметила 106-й день рождения, рассказала, что именно трехразовое питание и ежедневные прогулки помогают ей чувствовать бодрость в теле. Ее слова приводит издание WTAP.

Изначально Милли Голт из Паркерсбурга затруднилась с ответом на вопрос о причинах своей долгой жизни. Ее внук Микки утверждает, что все дело в отказе от вредных привычек и активности.

— Она всегда ходила пешком, каждый день, — отметил родственник Голт.

Сама долгожительница уточнила, что в молодости ее образ жизни был не самым здоровым, но она осознала необходимость перемен. Поддерживать бодрость духа ей также помогают простые ритуалы, в том числе трехразовое питание.

Родные удивлены не только возрастом, но и ясным умом Голт — она по‑прежнему остра на язык и участвует в семейных посиделках. Младшим поколениям она советует «жить праведной христианской жизнью».

Эволюционный биолог, профессор Городского университета Гонконга Петр Лидский считает, что жизнь человека теоретически можно продлить до 200 лет, но при этом существует нюанс: за такой длительный период могут появиться повреждения тканей.