На Украине появился новый кандидат на пост президента

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу украинец Александр Усик в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) допустил возможность участия в президентских выборах на Украине. Соответствующая выжимка с беседе опубликована в соцсетях самих пранкеров.

«Может быть», — сказал Усик, отвечая на вопрос о том, хотел бы он стать президентом Украины, чтобы решить насущные проблемы внутри страны.

При этом он признал, что президентство — это сложная задача. Боксер также сослался на Бога и выразил надежду, что тот его направит.

В ходе беседы с пранкерами, которые на этот раз представились президентом Польши, Уcик также говорил о ситуации на Украине и признал, что напряжение в обществе сохраняется, в том числе упоминая и коррупцию. Он также выразил свое отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявив, что тот «не его друг».

Недавно Вован Лексус уже звонили другому известному украинскому боксеру — Владимиру Кличко, представившись представителями польских властей. Тогда он пожаловался на коррупцию, мешающую международной поддержке Украины, и признался, что иногда подменяет брата — мэра Киева Виталия Кличко — на официальных мероприятиях.