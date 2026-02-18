Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Возможны ли «альтернативные варианты» членства Украины в ЕС?

В последние месяцы несколько официальных лиц ЕС заявили, что блок изучает способы ускорить вступление Украины в Евросоюз, пишут «ИноСМИ» со ссылкой на американского аналитика.

Некоторые предположили, что Киев может присоединиться к блоку уже в 2027 году. Владимир Зеленский поддержал этот оптимизм, заявив, что к тому времени Украина будет готова. Киев официально стал кандидатом в члены ЕС в июне 2022 года. Хотя вступление в ЕС - это длительный и технически сложный процесс (требующий соблюдения обширных критериев), Еврокомиссия в декабре 2025-го заявила, что Украина добилась значительного прогресса в различных областях. Однако в условиях боевых действий и отставания Украины в вопросах борьбы с коррупцией и судебной реформы, в ЕС всё чаще призывают изучить альтернативные пути членства Киева. К ним относятся предложения о поэтапном вступлении. Хотя эти инициативы позволят наладить более тесное сотрудничество между ЕС и Украиной в ближайшие годы, перспектива полноправного или даже поэтапного членства столкнется с многочисленными препятствиями.

Крайне маловероятно, что ЕС примет в свой состав страну, которая ведет боевые действия против России. Даже если конфликт прекратится, многое будет зависеть от характера урегулирования. Простое прекращение огня не поможет вступлению, поскольку оставит территориальные вопросы и вопросы безопасности нерешенными. Более богатые страны ЕС также обеспокоены бюджетными последствиями принятия бедной страны с большим населением. Кроме того, влиятельные фермерские группы во Франции, Польше, Румынии и Испании протестуют против украинского импорта. Существуют также более широкие политические соображения. Многие страны ЕС считают, что блок уже стал слишком большим и сложным в управлении. Частичная интеграция может загнать Украину в постоянную неопределенность, когда первоначальный прогресс сменится апатией как в Брюсселе, так и в Киеве. Украина, скорее всего, останется прифронтовым партнером ЕС, а не его членом в краткосрочной и среднесрочной перспективе, подчеркивается в статье.

«Почему одна крошечная страна доминирует на Олимпиаде?»

Каждые четыре года американцы смотрят зимние Олимпийские игры и задаются вопросом, почему Норвегия, страна, в которой примерно столько же жителей, сколько в штате Миннесота, доминирует на зимней Олимпиаде? На каждых из трех последних зимних Игр Норвегия доминировала в зачете золотых медалей и в общем медальном зачёте. Теперь она уверенно лидирует на Играх в Милане и Кортине, пишет The Wall Street Journal. Имея на счету двенадцать золотых медалей к 16 февраля, норвежцы собрали более чем в два раза больше наград, чем США, при этом их доля среди участников составляла менее двух процентов. Никого это нисколько не удивляет. Самая успешная страна на зимних Олимпийских играх уже имеет наибольшее количество золотых, серебряных и бронзовых медалей за всю историю. За последнее десятилетие Норвегия окончательно закрепила за собой лидерство на зимней Олимпиаде. Но величайший успех в истории Игр начался с сокрушительного разочарования. На Олимпиадах 1984-го и 1988 год результаты Норвегии были ужасными. То, что последовало дальше, было не связано с национальной гордостью. Речь шла о реванше.

К 1994 году, когда весь мир съехался в Норвегию на ОИ в Лиллехаммере, страна сделала инвестицию, которая до сих пор приносит свои плоды. Была создана организация «Олимпиатоппен», единственной обязанностью которой стал надзор за набором и подготовкой олимпийских спортсменов. Многие зарубежные специалисты до сих пор пытаются разгадать загадку «Олимпиатоппена». Условия там скромные. Расписание вполне разумное. Люди, работающие там, объясняют свою философию гуманистического развития и «радости для всех», восторженно рассказывая о воспитании счастливых детей. По версии автора WSJ, одна из причин успеха заключается в том, что норвежская модель - практически полная противоположность американской. В то время как в США детский спорт становится непомерно дорогим, Норвегия стремится сделать спорт доступным для всех. Норвежцы также ставят удовольствие выше победы. Они поощряют детей пробовать как можно больше разных видов спорта и не заставляют юных спортсменов специализироваться слишком рано. Они даже не ведут подсчет очков, пока спортсменам не исполнится 13 лет. Только после этого элитные спортсмены страны отбираются в тренировочные академии.

«Смерть Квентина Деранка: линчевание, потрясшее Францию»

Квентин Деранк, 23-летний студент и ультраправый активист, был избит в прошлый четверг в Лионе. Постепенно всплывают подробности, помогающие восстановить полную картину происшествия, пишет Le Figaro. Прокурор Лиона Тьерри Дран заявил, что в нападении участвовало как минимум шесть человек в масках и капюшонах. Возбуждено уголовное дело по обвинению в умышленном убийстве, а также отдельное расследование по обвинению в «применении насилия при отягчающих обстоятельствах: участие группы лиц, использование оружия и сокрытие лиц преступников». Деранк скончался из-за тяжёлой черепно-мозговой травмы. На него напали неподалеку от места, где проходила конференция франко-палестинского евродепутата от «Непокорённой Франции» Римы Ассан. Возле здания митинговали несколько активисток женского ультраправого движения, а Деранк и еще несколько активистов вызвались помочь им с обеспечением безопасности.

Между ними и представителями «крайне левых» сил произошла стычка, Деранк и двое его товарищей были «повалены на землю и неоднократно избиты как минимум шестью людьми». Вскрытие показало, что удары наносились преимущественно по голове Деранка. Одна из ультраправых активисток утверждает, что митинговавшим девушкам угрожали 50 человек. Примерно то же время, молодые люди, которые должны были обеспечивать их безопасность, столкнулись с еще примерно двадцатью «агрессивными людьми в масках». По версии юноши, который был вместе с Деранком, нападавших было около 40. По его словам, некоторые из них были с палками, а другие «использовали все, что попадалось под руку на улице», например, камни и даже электросамокаты, которые они бросали в оппонентов. В статье, опубликованной изданием Mediapart, представлена ​​другая версия событий. По словам «студента левых взглядов», Квентин и его друзья напали первыми, бросив факел или дымовую шашку в лицо одному из левых активистов.

«Поставки российской нефти растут на фоне эскалации»

Объемы поставок российской нефти увеличились, несмотря на рост попыток ВСУ атаковать нефтеперерабатывающие заводы и прекращения поставок по трубопроводам в Венгрию и Словакию, сообщает Bloomberg. Агентство отмечает, что это свидетельствует о потенциальной устойчивости экспорта энергоносителей.

Согласно данным отслеживания судов, собранным Bloomberg, экспорт российской нефти в среднем составлял 3,39 миллиона баррелей в день за четыре недели до 15 февраля. По сравнению с предыдущим периодом он немного вырос, увеличиваясь четвертую неделю подряд, но все еще был примерно на 480 тысяч баррелей в день ниже пикового значения до 25 декабря. Увеличение темпов поставок в Китай позволило стабилизировать количество российской нефти, хранящейся в море, на отметке около 140 миллиона баррелей, подчеркивает Bloomberg.

«Откуда берется пылающая ненависть Запада к России?»

Почему западные политики так сильно ненавидят Россию, но при этом готовы почти на всё, чтобы поддержать «насквозь коррумпированный режим» на Украине, приносящий украинский народ в жертву, задается вопросом Ларс Берн в эфире SwebbTV. Откуда Европа будет брать энергию в будущем? Политики собираются прекратить импорт энергоносителей из России. А что будет без дешевой энергии? По мнению Берна, Европа превратится в «убогий музей».

Берн подчеркнул, что «жгучая ненависть» к России в Швеции остается для него «полной загадкой». По его словам, если бы Украина была функционирующей демократией, он бы согласился, что страну надо поддерживать. Но сейчас Украиной управляет «ужасный режим». Берн подчеркнул, что власти в Киеве просто продолжают боевые действия, полностью игнорируя тот факт, что их граждане «приносятся в жертву» или бегут из страны.