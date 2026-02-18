Посольство потребовало от Швеции встречи с задержанным по запросу США

Российское диппредставительство добивается консульского доступа к соотечественнику, которого шведские власти задержали в Стокгольме, сообщил российский посол в стране Сергей Беляев.

Посольство поддерживает связь с арестованным мужчиной и его родными, и требует разрешить свидание, сказал Беляев, передает ТАСС.

Дипмиссия ведет диалог со шведской стороной.

Россиянина подозревают в якобы нарушении односторонних ограничительных мер против Москвы с 2022 по 2023 год.

Ранее шведские власти сообщили, что в стране арестован российский гражданин по запросу США. Россиянин пробыл под арестом уже несколько месяцев.