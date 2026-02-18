Требование России к НАТО по запрету на расширение объяснили

Доктор политических наук, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета Павел Селезнев в разговоре с Рамблером прокомментировал планы российских властей получить письменные гарантии нерасширения НАТО на восток.

Россия потребует от НАТО юридически зафиксировать договоренность о нерасширении альянса, сообщили ранее изданию «Известия» представители посольства РФ в Бельгии. По их словам, РФ будет настаивать на фиксации соответствующих договоренностей «на бумаге», включая отмену решений Бухарестского саммита, потому что все данные самими же натовцами устные обещания о нерасширении блока были в удобный момент забыты и проигнорированы.

Все ранее дававшиеся Западом России обещания легко нарушались в одностороннем порядке, как только странам Запада переставало быть экономически и/или политически выгодно эти самые обещания держать. Ведь есть же в архивах НАТО документы, подтверждающие устные заверения в адрес России о нерасширении военно-политического блока на Восток. Те, что давал экс-канцлер ФРГ Гельмут Коль бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву. Но никто их не публикует, поскольку, как известно, «правда глаза режет». Россия же, свято и наивно (а иногда, простите, даже слепо) следуя букве и духу данного слова, всегда свои обещания исполняла и исполняет, правда, иногда в ущерб своим геополитическим и экономическим интересам. Павел Селезнев Декан Факультета международных экономических отношений Финансового университета

Вместе с тем эксперт отметил, что никакие данные России гарантии о нерасширении НАТО на Восток, пусть даже письменные и зафиксированные на самом высоком уровне, не могут считаться железобетонными и нерушимыми.

«Альянс (и говоря шире - Запад) использовал и пока еще использует любой удобный момент, лишь бы расширить зону своего влияния и давления на Россию. Буквально недавно мы были свидетелями вступления Финляндии и Швеции в НАТО… Даже если НАТО перестанет существовать, будет создан новый инструмент оказания стратегического давления на Россию с целью ее поражения. Пусть даже поначалу этот самый инструмент будет упакован в самую благожелательную и привлекательную форму. Сейчас, например, мы видим, как роль НАТО стремительно переходит к ЕС, провозгласившему форсированную милитаризацию для развязывания большой войны с Россией к 2030 году», - сказал он.

Позиция Москвы заключается в требовании по отмене решений Бухарестского саммита НАТО 2008 года, на котором было заявлено, что в будущем Украина и Грузия станут членами НАТО, подчеркнул политолог.

«Если письменные, юридически обязывающие гарантии нерасширения альянса на восток Москве не будут даны, то практически никаких альтернатив, кроме разрешения конфликта на поле боя, нет», - заключил Селезнев.

