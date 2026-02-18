Хилари Клинтон поделилась своим видением решения конфликта на Украине
Бывший госсекретарь США Хилари Клинтон заявила, что для скорейшего разрешения украинского конфликта Запад должен больше помогать Киеву оружием. Своим мнением она поделилась в соцсети Х.
«Если вы хотите справедливого и прочного урегулирования ситуации на Украине, вам необходимо лучше оснастить ее необходимыми ресурсами. Вы должны обеспечить украинцев ракетами большой дальности. Вы должны предоставить им действительно адекватные, функционирующие системы противовоздушной обороны», — написала политик.
Ранее Клинтон назвала позорной политику действующего американского президента Дональда Трампа по Украине. По ее словам, нынешний хозяин Белого дома «либо не осознает масштабы страданий, либо безразличен к ним».