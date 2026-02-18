«Неотложные вопросы» Лукашенко: сближение с США и срочная встреча с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался участвовать в первом заседании «Совета мира», сославшись на «неотложные вопросы». Как сообщает «Царьград», теперь политик заявляет, что намерен выработать общую позицию по организации вместе с российским лидером Владимиром Путиным.

Вопрос о том, как России и Белоруссии относиться к идее «Совета мира», все еще может оставаться на повестке дня. Вероятно, Путин и Лукашенко обсудят эту тему 26 февраля в Минске, во время заседания Высшего госсовета Союзного государства.

Заявление белорусского лидера, по мнению телеканала, нужно рассматривать как демонстрацию приверженности к единству с Россией, которая пока не определилась с форматом участия в организации американского лидера Дональда Трампа. Лукашенко объяснил свое решение государственному секретарю Союзного государства Сергею Глазьеву: Белоруссия намерена сотрудничать с «Советом мира» в координации с Россией.

Отмечается, что Лукашенко порой критикуют в России за «многовекторность». В последнее время ему часто припоминали сближение с США — и за визит американского спецпосланника Кита Келлога в июне 2025 года, и за телефонный разговор с Трампом накануне саммита в Анкоридже, и за приглашение посетить Штаты с семьей от американского лидера. При этом мотивы активизации Лукашенко на американском направлении понятны: Белоруссия находится под санкционным давлением Запада и снятие ограничений позволило бы получить дополнительные возможности для развития национальной экономики.

Однако Минску необходимо советоваться с союзниками — как с Москвой, так и с Пекином. Последний наотрез отказался от участия в «Совете мира», что делает попытки ввязываться в американскую политическую игру для Лукашенко рискованными. Вероятно, власти Белоруссии это понимают, из-за чего выбрали «самое верное из возможных» решение.