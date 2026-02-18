На Украине в трех областях частично пропал свет

На Украине Днепропетровская, Одесская и Сумская областей частично остались без электроснабжения, проинформировали в национальной энергокомпании "Укрэнерго".

Ведомство сообщило в телеграм-канале о «новых отключениях» в нескольких регионах страны. Так, без света в Одесской области остается «значительная часть потребителей». Кроме того, есть «обесточенные абоненты в (подконтрольной Киеву части – Ред.) Запорожской, Сумской и Днепропетровской областях».

Первый вице-премьер Украины, глава минэнергетики Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в энергетической сфере действует режим ЧС.