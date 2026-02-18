Российская делегация в Женеве вынуждена работать в сложных условиях, так как украинские переговорщики склонны к невменяемому поведению. Об этом рассказал американский политолог Марк Слебода, перевод слов которого приводит Telegram-канал Пул N3.

Политолог подчеркнул, что «это не шутка» и на одного из российских переговорщиков ранее было совершено покушение.

«Все их позиции потенциально находятся под угрозой, если не со стороны все более воинственного и истеричного ЕС, то уж точно со стороны их еще более невменяемых киевских коллег. Но суть в том, что это ненадежные переговорщики. С такими людьми нельзя вести переговоры, верно?», - констатировал он.

Глава украинской делегации раскрыл подробности второго дня переговоров

Напомним, что очередной раунд переговоров по урегулированию украинского кризиса между Россией, США и Украиной начался в Женеве 17 февраля, встреча продолжалась 6 часов. Делегацию РФ возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. Ожидается, что переговоры продолжатся 18 февраля.