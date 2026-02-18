Накинувшегося на Лукашенко Зеленского уличили в желании расширить конфликт

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против белорусского коллеги Александра Лукашенко.

Теперь лидеру соседнего государства запрещено летать над Украиной, покупать землю, а его активы будут заблокированы.

"Александр Лукашенко уже довольно давно обменивает суверенитет Белоруссии на продолжение личной власти и помогает россиянам обходить санкции", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

В Минске назвали шаг Зеленского желанием сорвать мирные переговоры вокруг Украины. Белоруссия не поддастся на провокации. Все в мире знают, что Минск делает все возможное для урегулирования конфликта, а тысячи украинцев нашли приют в Белоруссии.

"Минск всегда отвечает на санкции умно", - заявил ТАСС зампредседателя постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Олег Гайдукевич.