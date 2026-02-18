Европейские делегации были приглашены на переговоры в Женеву после просьбы президента Украины Владимира Зеленского к американской стороне. Об этом сообщает газета Mundo со ссылкой на источники.

Как пишут авторы публикации, делегации из нескольких европейских стран присутствовали в Женеве, но не участвовали в переговорах.

«Европейцы были приглашены после того, как Зеленский попросил американских чиновников включить их в процесс», — говорится в материале.

Один из собеседников издания рассказал, что американская и украинская стороны договорились информировать европейцев о ходе переговоров.

18 февраля стало известно, что второй день переговоров по украинскому урегулированию в Женеве пройдет в закрытом для СМИ формате.

Третий раунд трехсторонних переговоров между представителями России, США и Украины проходит 17–18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

Предыдущий раунд трехсторонних переговоров состоялся в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби 4 и 5 февраля. Делегацию РФ возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, изменение состава делегации связано с тем, что на встрече в Швейцарии обсуждаются широкий ряд тем, в том числе территориальный вопрос.

Глава украинской делегации раскрыл подробности второго дня переговоров

Ранее в США назвали вызывающий раздражение Украины факт