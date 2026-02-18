В США предъявили обвинение капитану танкера, задержанному военными

В США официально предъявлены обвинения капитану танкера Marinera, задержанного американскими силами в начале января в Северной Атлантике.

Как сообщает The New York Times, гражданину Грузии Автандилу Каландадзе инкриминируют два федеральных преступления: незаконное использование флага Гайаны, хотя судно не было зарегистрировано в этой стране, и отказ подчиниться приказу береговой охраны США остановиться для досмотра. Обвинения были официально зарегистрированы 12 февраля, и теперь капитану грозит судебное преследование на американской территории.

История танкера, изначально носившего название Bella 1 и ходившего под флагом Панамы, началась еще в декабре, когда судно пыталось подойти к берегам Венесуэлы, несмотря на объявленную Дональдом Трампом блокаду. Когда американская береговая охрана начала преследование, экипаж в попытке уйти от санкций наспех перекрасил трубу, нанес на борт российский триколор и сменил название на Marinera, получив временную регистрацию в Российском морском регистре судоходства. Однако это не помогло: 7 января корабль береговой охраны Munro захватил танкер у берегов Исландии при поддержке Великобритании.

На борту находились 28 моряков из разных стран, включая двух россиян, которых после вмешательства МИД России и личного обращения к президенту США отпустили на родину. Остальные члены экипажа, среди которых 17 украинцев и шестеро граждан Грузии, были временно размещены в Шотландии. Жена Каландадзе Натия Дзадзамия пыталась оспорить его выдачу в британском суде, но пока шли слушания, американские военные вывезли капитана и его старпома на борт Munro за пределы территориальных вод Соединенного Королевства.

Адвокат семьи назвал эти действия «фактическим похищением» и полным пренебрежением к верховенству права.