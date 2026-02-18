"Если Бог даст мне шанс": пранкеры добились от Усика критики Зеленского

Украинский боксер Александр Усик раскритиковал Владимира Зеленского и заявил, что допускает возможность своего участия в президентских выборах. Об этом он рассказал в ходе разговора с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым), которые позвонили ему от имени президента Польши.

Напомним, что Александр Усик является чемпионом мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring в тяжелом весе. В 2025 году Всемирный боксерский совет признал украинца боксером года.

Думая, что разговаривает с Каролем Навроцким, Усик, находящийся в Испании, рассказал о проблемах с электричеством на Украине, подчеркнув, что «президент должен делать больше». При этом он не стал отрицать, что думает о политической карьере и участии в президентских выборах.

«Может быть. Но это очень сложно. Если Бог даст мне шанс, если Бог направит мне послание (…) Я думаю, в будущем я буду работать на благо своей страны. Я думаю, мы будем с вами, с Европой, и будем работать над искоренением коррупции», – заявил боксер.

Он также назвал «большой проблемой» коррупцию на Украине, заметив, что если не удастся справиться с этим, то у страны «нет будущего».

При этом боксер выступил и против гонений на православную церковь, подчеркнув, что это стало «ударом для народа», и потребовал «не трогать людей».

Ранее официальный Киев организовал самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на священнослужителей и прихожан. Так, осенью 2022 года Служба безопасности Украины провела серию обысков в епархиях канонической Украинской православной церкви (УПЦ), в том числе в Киево-Печерской лавре.

В 2023-м суд разрешил выселить монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры. А летом 2024 года на Украине приняли закон, позволяющий запретить деятельность Украинской православной церкви в стране.