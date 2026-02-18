Власти Евросоюза (ЕС) не нашли бюджетные средства до 2028 года на поддержку граничащих с Россией стран — членов объединения, пострадавших от последствий украинского конфликта. Об этом сообщает журнал Politico.

Европейцы подготовили так называемый Отчет по восточным пограничным регионам. По начальной задумке Латвия, Литва, Польша, Финляндия и Эстония могли бы использовать средства фонда ЕС по региональному развитию как гарантии для получения кредитов от таких европейских международных институтов, как Европейский банк реконструкции и развития или Европейский инвестиционный банк.

Ранее британский дипломат в отставке Аластер Крук заявил, что ЕС препятствует заключению мира на Украине из-за угрозы финансового коллапса.