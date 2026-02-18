Экс-депутат Рады объяснил причины украинских санкций против Лукашенко

Украинские санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко были введены из-за развития диалога Минска с Вашингтоном. Об этом в комментарии для РИА Новости сообщил экс-депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров.
По словам Килинкарова, перспектива подписания мирных соглашений в Минске не нравится Зеленскому, поэтому украинский лидер пытается усилить давление на Лукашенко с помощью санкций.
О введении санкций стало известно 18 февраля. Среди причин Зеленский назвал строительство инфраструктуры для размещения ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии. И в Киеве, и Европе, отмечает политик, это воспринимается как «очевидная угроза».