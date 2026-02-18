Илон Маск захотел стать темнокожим

Американский миллиардер Илон Маск предложил стриминговому сервису Netflix снять сериал, в котором он предстал бы в образе темнокожего. Соответствующий пост он разместил в соцсети X (ранее — Twitter).

Бизнесмен отреагировал на публикацию другого пользователя, высмеивающую инклюзивную стратегию Netflix. На картинке изображен постер, сгенерированный с помощью искусственного интеллекта: по мнению автора, в сериале о жизни Илона Маска предприниматель стал бы темнокожим.

«Пожалуйста, воплотите это в жизнь, это было бы потрясающе», — написал Маск.

Ранее певец и композитор Юрий Лоза раскритиковал идеи Илона Маска, планирующего построить город на Луне. Исполнитель заявил, что Маск «болтает что попало», и усомнился в том, что на Луне можно возвести город.