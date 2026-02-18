ЕК потребовала от Украины восстановить взорванный газопровод «Дружба»

Европейская комиссия (ЕК) потребовала от Украины восстановить поврежденный участок нефтепровода «Дружба», сообщает Sky News. Подобное происходит на фоне отказа Хорватии осуществлять транзит российской нефти в Венгрию и Словакию.

«Брюссель находится в контакте с Украиной по срокам ремонта», — передает издание.

Отмечается, что по этому трубопроводу российская нефть поступает в европейские страны.

Сийярто обвинил Зеленского в прекращении поставок нефти по "Дружбе"

Однако ранее один из участков «Дружбы» был поврежден. В связи со сложившейся ситуацией поставки нефти в некоторые страны Европы, в частности, Венгрию, прекратились. В Венгрии посчитали данное нападение угрозой энергетической безопасности страны. Позже компания «Укртранснафта», отвечающая за транзит нефти по территории Украины, заявляла о технической готовности возобновить прокачку по «Дружбе» в направлении Венгрии и Словакии. Однако решение руководства так и не было принято.

