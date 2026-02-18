Угрозы Зеленского в адрес России сравнили с сотрясением воздуха в пустой комнате

Угрозы украинского лидера Владимира Зеленского на фоне проходящих в Женеве переговоров России, Украины и США больше похожи на сотрясение воздуха в пустой комнате. Об этом заявил турецкий исследователь и публицист Озан Ферхата, его слова приводит РИА Новости.

«Заявления Зеленского в текущей ситуации выглядят как попытка продемонстрировать жесткость на фоне ослабления переговорных позиций и отсутствия стратегических успехов», — пояснил эксперт.

Ферхата также отметил, что активизация контактов России и США сужает пространство для ультимативных заявлений. Он подчеркнул,что динамика переговоров по урегулированию конфликта требует «более взвешенной дипломатической линии», в то время, как резкие высказывания могут восприниматься как «элемент тактического давления, не подкрепленного реальными возможностями».

По словам исследователя, в международной практике подобные заявления часто используются для повышения ставок перед очередным раундом переговоров.

Ранее Зеленский заявил, что дипломатия, основанная на силе, будет более эффективной. По его мнению, необходимо усилить давление на Россию, а также ввести новые санкции против Москвы.