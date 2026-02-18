Известные личности, родившиеся 18 февраля: биографии и интересные факты

18 февраля — день, который подарил миру множество талантливых людей: от военачальников и режиссеров до актеров и музыкантов. Подробности — в материале «Рамблера».

Амазасп Бабаджанян (1906–1977) — главный маршал бронетанковых войск, Герой Советского Союза. Он был участником Великой Отечественной войны, командовал танковыми соединениями, отличился в боях за освобождение Украины. После войны Бабаджанян занимал высокие командные должности, в 1975 году получил звание главного маршала. Его имя носит танковый учебный центр в России.

Йоко Оно (1933) — японская и американская художница, певица и активистка. Она получила мировую известность как муза и жена Джона Леннона, а также как самостоятельная фигура в авангардном искусстве. Ее перформансы и музыкальные эксперименты повлияли на целое поколение художников. До сих пор Оно продолжает творческую и общественную деятельность.

Александр Барыкин (1952–2011) — советский и российский певец, композитор, гитарист, основатель группы «Карнавал», автор всенародного хита «Букет». Его песни «20:00», «Аэропорт» и «Спасательный круг» стали классикой советской эстрады. Барыкин выступал и записывался до последних дней жизни.

Андрей Кириленко (1981) — легендарный российский баскетболист, заслуженный мастер спорта. Он является одним из самых успешных игроков в истории российского баскетбола, выступал в НБА за «Юту Джаз». В составе сборной России Кириленко выиграл чемпионат Европы 2007 года. После завершения карьеры занимал пост президента Российской федерации баскетбола.

Грета Скакки (1960) — британская актриса театра и кино итальянского происхождения. Кинодебют состоялся в 1982 году в фильме «Второе лицо», а известность ей принесли роли в картинах «Кокакольщик» (премия Лоуги) и «Презумпция невиновности». В 1996 году актриса получила премию «Эмми» и была номинирована на «Золотой глобус» за роль в фильме «Распутин: Темный слуга судьбы». Среди поздних работ — роль графини Ростовой в экранизации романа «Война и мир» (2016).

Зепюр Брутян (1996) — российская актриса театра и кино. Широкую известность получила после замужества с Павлом Прилучным, но и сама активно снимается в сериалах и фильмах. Среди ее работ — роли в проектах «В клетке» и «Батальон». В 2023 году у пары родился сын Микаэль.