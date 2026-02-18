Сделавшая макияж дочери Трампа россиянка поделилась впечатлениями о ней

Сделавшая макияж дочери президента США Дональда Трампа, модели и певице Тиффани Трамп, визажистка Кристина Шнякина поделилась впечатлениями о работе с ней. Комментарий россиянки приводит РИА Новости.

Уроженка Челябинской области рассказала, что знаменитость проявила уважение к ее работе. По словам мастера, она не сидела в телефоне и не занималась параллельно другими делами.

Кроме того, специалистка отметила, что ей было приятно и комфортно делать макияж в таких условиях.

«К сожалению, не все клиенты такого уровня могут похвастаться таким общением и отношением к людям», — пояснила собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что Тиффани Трамп сама связалась с Кристиной Шнякиной через общих знакомых и предложила ей сотрудничество. Во время работы с мастером манекенщица призналась, что американки стараются попасть на процедуры именно к русским мастерам, поскольку они универсальны.