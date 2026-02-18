Переговоры России, США и Украины в Женеве возобновятся в 11:00

Переговоры между делегациями России, США и Украины в Женеве по урегулированию украинского конфликта продолжатся в 9:00 по местному времени (11:00 по московскому). Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на источник.

© Российская Газета

"В 09:00 по Женеве", - отметил собеседник агентства.

Напомним, во вторник в Женеве завершился первый день переговоров по Украине. Они прошли в закрытом формате и продолжались около шести часов. Встречи носили как двусторонний, так и трехсторонний характер.

Главой российской делегации является помощник президента России Владимир Мединский.