Такаити переизбрана на пост премьера Японии

Глава правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Санаэ Такаити переизбрана на пост премьер-министра страны.

Решение о переизбрании Такаити было принято нижней палатой японского парламента, где состоялось соответствующее голосование. Как информирует ТАСС, действующий японский премьер заручилась поддержкой 354 парламентариев, что достаточно для сохранения премьерского кресла. Несмотря на проведение голосования по кандидатуре Такаити и в верхней палате японского парламента, именно нижняя палата имеет основные полномочия в контексте выбора главы правительства.

Напомним, что Такаити и ее партия решили организовать досрочные парламентские выборы в Японии ради укрепления позиций ЛДП. При этом сама Такаити, ставшая в октябре прошлого года первой женщиной-премьером в истории Страны восходящего солнца, пользуется большой популярностью у японцев.