В Турции объяснили попытки Зеленского «продемонстрировать жесткость»

Угрозы Владимира Зеленского на фоне переговоров РФ, США и Украины больше напоминают сотрясение воздуха в пустой комнате. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил турецкий исследователь и публицист Озан Ферхата.

Напомним, что переговоры сторон по украинскому урегулированию в Женеве начались во вторник, 17 февраля, и продолжатся сегодня, 18 февраля. В первый день переговоров украинский политик стал грозить России санкциями.

По мнению Ферхата, Зеленский пытается «продемонстрировать жесткость» на фоне ослабления переговорных позиций и отсутствия стратегических успехов. Риторика Киева может быть направлена на внутреннюю аудиторию и западных партнеров — так украинские власти пытаются сохранить образ политической устойчивости и решимости.

Ферхата также считает, что на фоне активизации контактов между РФ и США пространство для ультимативных заявлений со стороны Украины сужается. Динамика переговоров требует более взвешенной дипломатической линии, тогда как резкие формулировки могут восприниматься как элемент тактического давления, ничем не подкрепленного в реальности. В международной практике такие действия используются для повышения ставок перед очередным раундом консультаций.

Отдельное внимание турецкий эксперт уделил фактору внешнеполитической усталости союзников Украины. По оценке Ферхата, часть государств Запада стремятся искать устойчивые форматы урегулирования. Это снижает эффективность конфронтационной риторики — в таких условиях громкие заявления могут подчеркивать ограниченность инструментов давления.