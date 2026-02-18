Очередному президенту объявлен импичмент всего через 4 месяца после избрания

Президент Перу отстранен от власти в результате "прямого импичмента" всего через четыре месяца после его избрания. Конгресс страны проголосовал за отставку временного президента Хосе Хери на фоне скандала, связанного с секретными встречами главы южноамериканского государства.

© Википедия

Временно исполняющий обязанности президента Перу был вынужден покинуть свой пост в результате “прямого импичмента” после политического скандала, связанного с его тайными встречами с китайскими бизнесменами, пишет The Guardian.

Законодатели проголосовали 75 голосами против 24 за отстранение Хосе Хери, который находился у власти всего четыре месяца. Он оказался втянутым в скандал, получивший название “Чифагейт”, после того, как появились записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как он проводит тайные встречи с китайскими бизнесменами вне своей официальной повестки дня, включая один визит, во время которого глава государства, похоже, пытается скрыть свою личность под капюшоном.

Как указывает The Guardian, 39-летний Хери стал восьмым президентом Перу с 2016 года на фоне смещений, отставок и временных сроков в беспрецедентный период политической нестабильности.

Исполняющий обязанности спикера конгресса Перу Фернандо Роспильози заявил, что законодатели проголосуют в среду, чтобы решить, кто заменит Хери, всего за несколько месяцев до президентских выборов в стране, которые состоятся в апреле.

Изначально Хосе Хери был популярен, но его рейтинг упал из-за скандала вокруг Чифагейта и других скандалов, комментирует The Guardian. Политические партии, которые поддерживали его, начали призывать его уйти, стремясь дистанцироваться от предвыборной кампании.

Прокуратура начала предварительное расследование по факту предполагаемой торговли влиянием, связанной со встречами с Ян Чжихуа, известным как “Джонни”, китайским бизнесменом с хорошими связями, который десятилетиями жил в Перу.

Прокуратура утверждает, что еще один гражданин Китая, Цзи Ву Сяодун, который присутствовал на одной из встреч, обвиняется в принадлежности к сети незаконного оборота древесины, известной как "Враждебные силы Амазонии", и был помещен под домашний арест на два года.

Хери также подвергается проверке за то, что, согласно официальному журналу регистрации въезда и выезда, он якобы нанимал неквалифицированных молодых женщин, которые получали работу в правительстве после ночных совещаний в президентском дворце.

Некоторые из них также сопровождали Хери во время многочисленных официальных поездок на президентском самолете. Хосе Хери отрицает свою вину и утверждает, что назначения были законными.

Перестановки в высших эшелонах перуанской политики происходят на фоне противостояния между недавно назначенным администрацией Трампа послом США в Перу Бернардо Наварро и Китаем, отмечает The Guardian. Наварро, который в этом месяце приступил к исполнению своих дипломатических обязанностей в Перу, раскритиковал “дешевые китайские деньги” в своем посте на платформе X, добавив, что “нет более высокой цены, чем потеря суверенитета”, что, по-видимому, является прямой ссылкой на порт Чанкай, контрольный пакет акций которого принадлежит китайской фирме Cosco Shipping Ports.

Полностью автоматизированный порт расположен примерно в 50 милях к северу от Лимы. Ранее официальные лица США предположили, что этот глубоководный порт может использоваться для военно-морских операций, что Перу отрицает.

В ответ министерство иностранных дел Китая осудило “ложные обвинения и дезинформацию США против сотрудничества Китая с Перу” в отношении порта Чанкай.

Стремясь отвести дипломатический удар США, министерство иностранных дел Перу разместило на платформе соцсетей X фотографию, на которой его министр пожимает руку послу Китая в Перу Сун Яну по случаю празднования нового года по лунному календарю и восхваляет китайские инвестиции и двусторонние торговые отношения.