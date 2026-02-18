Задержан житель Киевской области, продававший поддельные европейские паспорта и водительские удостоверения мужчинам призывного возраста, которые пытались избежать насильственной мобилизации на Украине. Об этом со ссылкой на Службу безопасности Украины пишет РИА Новости.

По данным ведомства, задержанный торговал документами граждан одной из стран Евросоюза. При этом он вклеивал фотографии своих клиентов в оригинальные паспорта и водительские удостоверения, которые получал через свои каналы за рубежом.

Ранее Владимир Зеленский подписал законопроекты о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы, и о снижении призывного возраста для мобилизации с 27 до 25 лет. Также на Украине были допущены к службе по контракту люди старше 60 лет.

При этом в стране ведется насильственная мобилизация, широко известная как «бусификация». Людей задерживают в общественных местах и насильно отводят в «бус» - микроавтобус. Соцсети заполняются кадрами того, как сотрудники украинских территориальных центров комплектования буквально «отлавливают» мужчин на улицах. Иногда они сталкиваются с сопротивлением со стороны как призывников, так и местных жителей, в том числе и женщин, пытающихся «отбить» мужчин.