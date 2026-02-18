СМИ: переговоры в Женеве «зашли в тупик»

Причиной стали позиции, представленные со стороны российской делегации.

По словам журналиста американского портала Барака Равида, Кремль анонсировал более широкий круг тем, чем на предыдущих раундах в Абу-Даби, включая территориальный вопрос. За ходом трёхсторонней встречи наблюдали представители Великобритании, Франции, Германии и Италии.

В РФ придумали имена для американских переговорщиков

Накануне в Швейцарии завершился первый день переговоров России, Украины и США, они продлились шесть часов. Сегодня контакты групп продолжатся.