Axios: переговоры в Женеве «зашли в тупик»

Говорит Москва

Причиной стали позиции, представленные со стороны российской делегации.

СМИ: переговоры в Женеве «зашли в тупик»
По словам журналиста американского портала Барака Равида, Кремль анонсировал более широкий круг тем, чем на предыдущих раундах в Абу-Даби, включая территориальный вопрос. За ходом трёхсторонней встречи наблюдали представители Великобритании, Франции, Германии и Италии.

Накануне в Швейцарии завершился первый день переговоров России, Украины и США, они продлились шесть часов. Сегодня контакты групп продолжатся.