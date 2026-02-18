Уиткофф раскрыл итоги первого дня переговоров России и Украины

Россия и Украина достигли существенного прогресса в переговорах в Женеве. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в соцсети Х. США выступили модератором трехсторонних переговоров, и их действия по сведению сторон конфликта "привели к существенному прогрессу", заявил он.

"Обе стороны договорились сообщить об итогах своим лидерам и продолжить работу с целью достижения сделки", - написал Уиткофф.

17 февраля в Женеве состоялся новый раунд переговоров делегаций США, Украины и России по мирному урегулированию. Встреча продолжалась четыре с половиной часа. Переговоры продолжатся 18 февраля. По информации The Economist, перед переговорами украинская делегация раскололась из-за вопроса заключения мирного договора.

Одно крыло считает, что интересам Украины лучше всего послужит быстрое соглашение под руководством США, и опасается, что окно для действий может вскоре закрыться. Но другое крыло, находящееся под влиянием экс-главы администрации Андрея Ермака, меньше заинтересовано в этом.