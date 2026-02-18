Пока вы спали: предупреждение для Зеленского и планы РФ по поводу НАТО

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Над регионами России за ночь сбили 43 украинских беспилотника

За ночь силы ПВО уничтожили и перехватили 43 украинских беспилотника самолётного типа над регионами России и акваторией Чёрного моря, сообщили в Минобороны РФ.

Об этом сообщает ТАСС.

Больше всего аппаратов сбили над Брянской областью (21), далее следуют Белгородская и Крым (по 6), Курская (5), Ростовская (2) и Чувашия (2), ещё один дрон был уничтожен над морем.

Операция велась дежурными расчётами ПВО в период с 23:00 17 февраля до 07:00 18 февраля, уточнили в ведомстве и ТАСС.

ВСУ провалили контратаку у Волчанских Хуторов под Харьковом

Попытка контратаки подразделений ВСУ в районе Волчанские Хутора под Харьковом завершилась неудачей и потерями для украинской стороны, сообщили источники в российских силовых структурах. Об этом сообщает ТАСС.

По их данным, бойцы 113-й отдельной бригады территориальной обороны пытались вернуть утраченные позиции на харьковском направлении, однако их действия были своевременно пресечены.

В результате комплексного огневого удара атакующие были отброшены и отошли на исходные рубежи.

Россия потребует юридически закрепить нерасширение НАТО на Восток

Посольство РФ в Бельгии заявило, что Москва намерена юридически закрепить обязательство о нерасширении НАТО на Восток и добиваться отмены решений Бухарестского саммита 2008 года. Об этом сообщает ТАСС.

В дипмиссии подчеркнули, что устные гарантии альянса в прошлом были проигнорированы, тогда как документальные подтверждения, по их словам, хранятся в архивах стран НАТО и не публикуются.

В Москве считают, что дальнейшее расширение блока усиливает напряжённость в Европе и сокращает время для стратегического реагирования России.

Зеленский: США отказали Киеву в производстве ракет Patriot в Европе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США не дали разрешения на организацию производства ракет для комплексов Patriot в Европе. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Киев предлагал наладить выпуск как на территории Украины, так и совместно с Румынией, Польшей и другими партнёрами по НАТО, однако Вашингтон в итоге отказался.

Зеленский отметил, что ранее обсуждались лицензии и промышленные проекты, но они так и не были одобрены американской стороной.

Мирошник: кураторы НАБУ не спустят на тормозах коррупционный трек Зеленского

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что дело о задержании бывшего министра энергетики и экс-главы Минюста Украины Германа Галущенко указывает на решимость западных кураторов НАБУ не сворачивать расследование, связанное с окружением Владимир Зеленский.

Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, структуры, стоящие за НАБУ, намерены использовать весь потенциал антикоррупционного процесса и не ограничиваться формальными мерами.

Мирошник отметил, что ситуация вокруг Галущенко стала показательной и демонстрирует серьёзность подхода к этому направлению.