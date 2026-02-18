Глава офиса Зеленского Буданов выступил за скорый мир с РФ

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов выступает за установление быстрого мира с Россией на переговорах в Женеве. Об этом пишет издание The Economist со ссылкой на источники в украинской команде.

Отмечается, что Буданов представляет одно крыло делегации от Украины, которое для интересов страны скорее заключит быстрое соглашение под руководством США. По данным издания, он опасается возможного закрытия "окна возможностей". Третий раунд трехсторонних переговоров между представителями России, США и Украины проходит 17–18 февраля в Женеве.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Предыдущий раунд трехсторонних переговоров состоялся в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби 4 и 5 февраля. Делегацию РФ возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, изменение состава делегации связано с тем, что на встрече в Швейцарии обсуждаются широкий ряд тем, в том числе территориальный вопрос.