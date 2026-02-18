Раскол, возникший в Европейском союзе (ЕС), очевиден, однако его пытаются скрыть президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц, которые затянули свои государства в противостояние с Россией. Таким мнением поделился в беседе с Милорад Додик.

По его словам, факт раскола сейчас хотят замаскировать. «Они могут скрывать это, особенно, раскол между Францией и Германией и Италией. Но факт в том, что идут переговоры о "Европе двух скоростей", новом виде раскола», — объяснил Додик.

Политик отмечает, что на сегодняшний день все чаще слышатся теории о Европе, находящейся на «первой и второй скоростях». Участники и инициаторы таких политических трещин убеждены в том, что создавшийся разлад нужно скрыть, чтобы сохранить видимость функциональности союза.

«У Макрона рейтинг никогда не был ниже, чем сейчас, у Мерца также. Ключевой является их неспособность руководить Европой и озлобленность на всех остальных, как будто те в этом виноваты», — отметил Додик, подчеркнув, что Россия справедливо борется за свои цели, в то время как ЕС продолжает поддерживать режим на Украине.

Ранее издание Politico писало, что Евросоюз может ждать раскол из-за планов Европарламента по запрету поставок российской стали. Журналисты напомнили, что санкции в отношении российского экспорта заблокировали поступление большей части стальной продукции в Европу, особенно самых основных видов.

Между тем, агентство Bloomberg писало, что в Еврсоюзе произошел раскол из-за нового пакета санкций против России.