Аэропорты в Вашингтоне и Палм-Бич могут назвать в честь Трампа

Аэропорты в окрестностях Вашингтона и Палм-Бич в США могут переименовать в честь президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает New York Times.

© nsn.fm

По данным издания, структуры, связанные с семьей главы Белого дома, подали заявки на регистрацию товарных знаков-наименований President Donald J. Trump International Airport, Donald J. Trump International Airport и DJT как возможного кода аэропорта.

Одно из названий могут присвоить Международному аэропорту имени Даллеса под Вашингтоном и воздушной гавани Палм-Бич неподалеку от резиденции президента Мар-а-Лаго.

Ранее в Вашингтоне переименовали в честь Трампа Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».