В РФ придумали имена для американских переговорщиков

Неоднократно приезжавших в Москву на переговоры по урегулированию украинского конфликта специального посланника президента США Стива Уиткоффа и зятя президента Джареда Кушнера некоторые россияне стали называть «Уиткоффом и Зятькоффом». Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

© Газета.Ru

Издание отмечает, что российская сторона тепло оценивает участие Уиткоффа и Кушнера в переговорном процессе. Некоторые россияне стали называть тандем американских переговорщиков "Уиткофф и Зятькофф" (Witkoff and Zyatkoff ), поскольку zyat по-русски - "зять". NYT напоминает, что Кушнера аналогичным образом называют в Иране - "Дамад Трамп".

"Дамад" на языке фарси означает "зять", и при этом созвучно с именем тестя Кушнера - президента США Дональда Трампа. 17 февраля бывший посол США в Польше Дэниел Фрид заявил, что уступки, которых Вашингтону удалось добиться от европейцев и украинцев в ходе переговоров, впечатляют. По его словам, очевидно, что делегация США, в которую входят Уиткофф и Кушнер, "наиболее эффективно использует свои дипломатические ресурсы".

Третий раунд переговоров по урегулированию на Украине проходит в Женеве. В них принимают участие российские, украинские и американские переговорщики.