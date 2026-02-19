Игравший с Трампом в гольф лидер отказался поддержать его инициативу

Президент Финляндии Александр Стубб отказался принять участие в первом заседании Совета мира американского лидера Дональда Трампа в Вашингтоне. Об этом сообщает Yle со ссылкой на канцелярию финского лидера.

«Финляндия поддерживает усилия по достижению прочного мирного решения в Газе в соответствии с резолюцией 2803 Совета Безопасности ООН. Совет мира является международной организацией, для вступления в которую потребуется предложение от правительства Финляндии и одобрение парламента», — сообщили в канцелярии.

В марте 2025 года президент США Дональд Трамп сыграл с финским коллегой Александром Стуббом в гольф. Президенты поучаствовали в турнире в гольф-клубе Трампа и выиграли его. Во время игры политики обсудили покупку США финских ледоколов.

Ранее Папа Римский Лев XIV отказался участвовать в Совете мира Трампа. Глава Ватикана подчеркнул роль ООН в урегулировании международных кризисов.