Любые попытки Польши потребовать от России репарации несостоятельны и обречены на провал. Об этом в интервью RT заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Таким образом он прокомментировал публикацию FТ, в которой утверждается, что Варшава хочет получить компенсации от Москвы за годы социализма. По мнению Слуцкого, ни о каком ущербе говорить не приходится. В свою очередь, зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT напомнил, что СССР не только освободил польские земли от нацистов, но и предоставил Варшаве огромную помощь в восстановлении страны.

Возможные требования Польши к России о выплате репараций за период нахождения в социалистическом блоке несостоятельны и не имеют юридических перспектив. Об этом в комментарии RT заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Все «претензии» Польши обречены и просто несостоятельны как с точки зрения международно-правовых норм, так и здравого смысла. Ни о каком «ущербе» даже говорить не приходится. Это бред и больные фантазии русофобов с расшатанной психикой», — сказал политик.

Слуцкий также считает, что разговоры о намерении подать иск к России с требованием репараций являются «элементом прокси-войны».

«Эта информационная атака в русле западного тренда на фальсификацию истории. Она рассчитана на отвлечение внимания от неизбежного поражения ВСУ и провала ставки на поддержку режима Зеленского в украинском конфликте», — уверен лидер ЛДПР.

Таким образом политик прокомментировал публикацию Financial Times (FТ), в которой утверждается, что Польша готовит иск к России за ущерб, который якобы был ей нанесён в период социализма.

По поручению премьер-министра Дональда Туска уже сформирована группа историков, которая займётся оценкой событий Второй мировой войны и последующих десятилетий холодной войны и негативных последствий, к которым будто бы привело влияние СССР, пишет FT.

Ранее эту информацию подтвердил замглавы канцелярии Туска Якуб Стефаняк. По его словам, Польша находится в начале пути по установлению советских «преступлений». При этом он считает, что у Варшавы сейчас есть «последний шанс» собрать дополнительные свидетельства, так как многие из живших в эпоху ПНР уже находятся в преклонном возрасте.

Стефаняк заявил, что готовящийся доклад должен отражать «долгосрочные социально-экономические последствия» «советского системного господства» в период холодной войны.

Качиньский, немцы и экзорцизм

Тема компенсаций не нова для Польши. Во время правления партии «Право и справедливость» (PiS), Варшава уже требовала репарации от Германии за ущерб, который был нанесён стране во время Второй мировой войны. Берлин все подобные запросы отверг, отметив, что данный вопрос юридически закрыт.

Спор о выплатах обострял и без того непростые отношения двух стран. Коалиция во главе с премьер-министром Дональдом Туском, сменившая PiS у власти в 2023 году, выступила против дальнейшего ухудшения отношений с ФРГ и в 2025-м отказалась от новых претензий к Берлину.

В PiS таким решением остались недовольны и считают, что нынешние разговоры об исках к России, — это попытка Туска отвлечь внимание от вопроса с немецкими репарациями.

«Поднимать вопрос о репарациях от России — это, по сути, попытка уйти от основного, по-прежнему не решённого вопроса об ответственности Германии», — заявил член Европарламента от PiS Аркадиуш Муларчик.

Стоит отметить, что PiS сама планировала в будущем выдвинуть претензии к Москве, однако приоритетом для политсилы на сегодняшний день являются компенсации от Германии.

FT также приводит мнение польского историка Павла Махцевича, который считает, что, поднимая тему репараций от России, Туск стремится продемонстрировать «общественности, что о польских интересах заботятся не только правые и партия «Право и справедливость».

Заочную полемику по поводу немецких репараций ведут и высокопоставленные политики. Так, лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский в феврале 2026 года вновь напомнил, что Германия до сих пор не расплатилась за свои преступления, совершённые во время Второй мировой войны. Кроме того, комментируя планы канцлера Фридриха Мерца сделать ФРГ лидирующей силой в ЕС, он подчеркнул, что Германия — это «постнацистское» государство, которому не следует стремиться к лидерству.

В ответ на это глава МИД Польши Радослав Сикорский сказал, что в дискуссии с PiS уже недостаточно аргументов — нужен экзорцизм.

«Очередная глупость»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала данные FT. Вместо репараций она предложила Варшаве ознакомиться с оперой «Иван Сусанин», посвящённой борьбе с польской интервенцией.

«В качестве репарации можем предоставить ссылку на видео оперы «Иван Сусанин», — заявила она.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с RT напомнил, что СССР освободил Польшу от нацизма и оказал ей огромную помощь в послевоенном восстановлении.

«Польша лежала в руинах после освобождения от нацистов. Мы восстановили её, восстановили Варшаву... И самое главное, мы подарили им земли, которые завоевала Красная армия. Речь идёт о Восточной Пруссии, две трети которой были переданы Польше, а оставшуюся треть мы преобразовали в Калининградскую область. Поэтому полякам следовало бы постесняться что-то требовать, но не зря их в своё время называли «гиенами Европы». Они пытаются везде что-то откусить, где-то что-то припрятать себе», — сказал сенатор.

Из материалов МИД РФ следует, что в конце 1944 года Москва предоставила Польше беспроцентный кредит в 10 млн руб., а в начале 1945 года были также выделены займы на 50 млн руб. и $10 млн. Тогда же СССР поставил в Польшу 45 тыс. т угля, 3 тыс. т керосина, 280 тыс. т моторной нефти, 6 тыс. т соли и 60 т чая.

Помимо этого, за период с марта по ноябрь 1945 года польской республике было выделено продовольствия на сумму более полутора миллиардов рублей, медикаменты, топливо, 150 тыс. голов крупного рогатого скота, 20 тыс. т. хлопка, 2 тыс. т. немытой шерсти, семена для посевных работ и другие товары.

Подобная помощь оказывалась и в последующие годы, при том что СССР после войны сам остро нуждался в продовольствии и других ресурсах.

«Советское правительство действовало бескорыстно, нередко жертвуя своими интересами ради укрепления вновь получившего независимость польского государства», — говорится в материалах МИД РФ.

Политолог Юрий Бондаренко в беседе с RT назвал новую антироссийскую инициативу Варшавы «очередной глупостью» с нулевыми перспективами.