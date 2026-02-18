В Италии печатные СМИ столкнулись с кризисом, их тиражи стремительно падают

Итальянский рынок печатных СМИ переживает системный кризис. Продажи ежедневных газет в киосках стремительно сокращаются, а вместе с ними исчезает и сама инфраструктура распространения - традиционные газетные киоски, десятилетиями формировавшие городской ландшафт.

По данным отраслевого аудита ADS, крупнейшие национальные издания фиксируют устойчивое снижение бумажных тиражей. Corriere della Sera реализовала 100,6 тыс. экземпляров (-10,2 процентов за год), La Repubblica - 53,7 тыс. (-11 процентов), La Stampa - 41,5 тыс. (-12,9 процентов). Снижение отмечается и у Il Messaggero, а также у Il Giornale.

Исключения составляют отдельные нишевые проекты. Il Fatto Quotidiano демонстрирует рост, как и спортивное издание Corriere dello Sport. La Gazzetta dello Sport сохраняет положительную динамику благодаря устойчивому интересу аудитории к спортивной повестке. Эксперты объясняют это высокой лояльностью читателей специализированных изданий.

Сокращение тиражей напрямую отражается на розничной сети. По данным объединения торговых палат Unioncamere-Infocamere, за последние четыре года в Италии закрылись около 2,7 тыс. газетных киосков - порядка 16 процентов всех точек. Если в 2019 году их насчитывалось более 16 тыс., то к 2023 году осталось примерно 13,5 тыс. В более долгосрочной перспективе спад еще заметнее: за два десятилетия страна потеряла почти две трети киосков, и сегодня их около 12 тыс.

Цифровая подписка частично компенсирует падение бумажных продаж. Совокупный тираж с учетом онлайн-версий у Corriere della Sera превышает 207 тыс. экземпляров, у La Repubblica - 123 тыс., у Il Sole 24 Ore - более 115 тыс. Однако даже рост цифрового сегмента не способен полностью нивелировать сокращение традиционного канала распространения.

По мнению экспертов, итальянский опыт наглядно демонстрирует общеевропейский тренд: бумажная газета перестает быть массовым продуктом и постепенно превращается в формат для узкой аудитории. Закрытие киосков становится не просто экономическим показателем, а символом смены эпохи - перехода от привычной "бумажной" модели к цифровой медиареальности.