Многие прогнозы президента России Владимира Путина, озвученные во время речи на Мюнхенской конференции в 2007 году, сбылись.

Об этом сообщает Advance.

«Европейская позиция внешне изменилась, то есть приблизилась к некоторым тезисам, которые Путин озвучил 20 лет назад. Более того, некоторые европейские лидеры как будто повторяют за Путиным», — указывают авторы материала.

Журналисты отметили, что теперь европейские лидеры — немецкий канцлер Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон — заявляют о том, что ЕС должен стать менее зависимым в области безопасности от США.

Также отмечается, что глава российского государства был прав, когда предсказывал смещение центра мировой экономика за пределы государств Запада.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что многие влиятельные политики на Западе теперь сожалеют, что проигнорировали выступление президента России на Мюнхенской конференции 2007 года.