Президента Перу отправили в отставку через 4 месяца после назначения на пост

Конгресс Перу отправил в отставку президента Хосе Энрике Хери Оре за два месяца до выборов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

© Latin America News Agency

По данным агентства, в отношении Хери поданы несколько ходатайств об импичменте на фоне расследований прокуратуры по подозрению в торговле влиянием и обвинений в служебных нарушениях.

За отстранение от должности проголосовали 75 парламентариев, 24 были против и трое воздержались.

Ранее Хери был председателем конгресса. Пост президента он занял 10 октября 2025 года, после того, как парламент отстранил предыдущего главу государства.

В своей первой речи на посту президента он пообещал победить преступность в стране и гарантировать проведение справедливых выборов в следующем году.

Политик был восьмым президентом Перу за последние десять лет. Очередные всеобщие выборы назначены на 12 апреля 2026 года.