Более половины европейцев недовольны демократией, а каждый пятый согласен на диктатуру. О неожиданных результатах опроса организации AboutPeople сообщает издание Politico.

Утверждается, что недовольство работой европейской демократии выразили 76 процентов опрошенных в Греции, 68 процентов во Франции, 66 в Румынии, 42 в Великобритании и 32 в Швеции. 22 процента респондентов из этих стран назвали диктатуру «предпочтительней» демократии.

Каждый четвертый опрошенный также выразил готовность предоставить временные диктаторские полномочия «способному и эффективному лидеру».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал диктатуру нужной и полезной. «Диктатура. Даже [президент США Дональд] Трамп признал, что она нужна и полезна. Она всегда была нужна, когда есть ответственность», — сказал он.