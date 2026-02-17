Лукашенко высказался о диктатуре

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 17 февраля, заявил о том, концентрация власти дает возможность строить процветающее государства, а распределение — способствует безответственности.

— Диктатура. Даже (президент США Дональд — прим. «ВМ») Трамп признал, что она нужна и полезна. Она всегда была нужна. Когда есть ответственность, — передает слова главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».

Президент Белоруссии известен своим твердым характером. Недавно Александр Лукашенко вместе с сыном Николаем и белым шпицем по кличке Умка вышел чистить улицу от снега. Глава государства с домочадцами присоединился к нескольким людям.

Лукашенко в ноябре поучаствовал в чемпионате по колке дров. На опубликованных кадрах белорусский лидер ловко рубит толстые поленья, а в конце передает привет «нашим доблестным журналистам». Лукашенко колол дрова на протяжении двух часов.

Известно, что Лукашенко неравнодушен к этому делу. Его неоднократно замечали за колкой дров. Например, в декабре прошлого года «Пул первого» поделился фотографией, на которой видно, как Александр Лукашенко колет дрова перед предстоящим саммитом глав государств ЕАЭС.