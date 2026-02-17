Владимир Зеленский выразил готовность обсудить вывод украинских войск из удерживаемых районов Донбасса, но только при условии зеркального отвода российских сил на аналогичное расстояние. Об этом украинский лидер заявил в 37-минутном телефонном интервью американскому изданию Axios.

По его словам, Киев категорически отвергает претензии Москвы на суверенитет над этими территориями, но готов рассматривать вариант создания там демилитаризованной зоны.

«Если в документе будет зафиксировано, что мы остаемся там, где стоим на линии соприкосновения, я думаю, люди поддержат это на референдуме», — отметил Зеленский. При этом он подчеркнул, что односторонний уход из региона народ не простит. «Эмоционально люди никогда этого не простят. Никогда... Они не поймут, почему их просят отдать еще больше земли», — констатировал глава киевского режима.

Ранее источник в российской делегации после завершения первого дня трехсторонних консультаций в Женеве заявил: "Переговоры были очень напряженными".