Европейские лидеры пребывают в плену опасных заблуждений, рассчитывая на истощение России в текущем конфликте на Украине. С таким заявлением на совещании парламентской фракции правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» в Будапеште выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его мнению, надежды на поражение Москвы полностью лишены оснований и противоречат историческому опыту.

«Кто может поверить, что русские выдохнутся раньше, чем Украина? Это из мира грез и иллюзий», — подчеркнул глава венгерского правительства, чьи слова приводятся на его официальном сайте.

Орбан провел прямую параллель с событиями Великой Отечественной войны, напомнив, что планы по изматыванию России уже терпели крах в прошлом.

«В 1944–45 годах нашим дедам говорили то же самое. Говорили: осталось недолго. Россия вот-вот рухнет. А в итоге советский флаг развевался в Берлине», — резюмировал политик в беседе с коллегами по партии.

Предупреждение венгерского лидера прозвучало на фоне критической ситуации для Киева на поле боя. Как отмечал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, провалы на фронте должны подтолкнуть украинские власти к скорейшему началу переговоров. Эту позицию подтверждал и постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, указывавший на стремительную потерю боеспособности подразделениями ВСУ.