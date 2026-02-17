Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в желании развязать войну в Европе. Об этом он написал в соцсети X.

По словам Филиппо, фон дер Ляйен хочет развязать войну уже в 2027 году. Как считает французский политик, конфликт начнется после присоединения Украины к Евросоюзу.

«Урсула фон дер Ляйен хочет принудительно развязать войну в Европе в 2027 году! За счет поспешного вступления Украины в ЕС и обязательного включения пункта о взаимной обороне Лиссабонского договора! Все ошеломлены, в ужасе!», — написал он.

Филиппо также добавил, что Европейский парламент поддержал «безумную резолюцию», которая прославляет европейскую армию и НАТО, а также финансовые и военные обязательства перед Украиной.