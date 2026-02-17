В ООН прокомментировали трехсторонние переговоры в Женеве

ООН следит за ходом переговоров по урегулированию конфликта на Украине, рассказал представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. Об этом пишет РИА Новости.

В Женеве 17-18 февраля проходит встреча делегаций России, США и Украины. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, американскую — спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф.

«Мы также следим за продолжающимися переговорами между Российской Федерацией и Украиной, которые проходят в Женеве при содействии США», — заметил Дюжаррик.

По его словам, в офисе генсека желают видеть окончание конфликта в соответствии с резолюциями ГА, нормами международного права и при полном уважении территориальной целостности и суверенитета Украины.