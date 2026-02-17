Суд Украины на 60 дней заключил под стражу экс-главу Минэнерго Галущенко

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины заключил под стражу бывшего министра энергетики, экс-главу Минюста Германа Галущенко, которому вменяется отмывание средств компании «Энергоатом». Об этом пишет ТАСС.

Срок содержания под стражей — 60 дней, с возможностью внесения залога в размере 200 млн гривен ($4,6 млн).

«[Избрать] Галущенко Герману Валерьевичу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней», — отметил судья.

Пресс-секретарь САП Ольга Постолюк уточнила, что прокуратура ходатайствовала перед ВАКС об избрании Галущенко меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 425 млн гривен ($9,8 млн).

В том случае, если бывшего высокопоставленного чиновника признают виновным, его могут приговорить к 12 годам лишения свободы и к конфискации имущества.

Ранее сообщалось, что арест Галущенко стал значимым эпизодом крупнейшего коррупционного скандала, который серьезно потряс офис Владимира Зеленского.