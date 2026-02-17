«Способны на всё»: Трамп сделал громкое заявление по Украине
Президент США Дональд Трамп выразил абсолютную уверенность в том, что его зять Джаред Кушнер и специальный посланник Стив Уиткофф способны добиться любых целей в рамках урегулирования украинского конфликта.
По информации корреспондента издания Politico Даши Бернс, которая ссылается на свои источники в окружении главы Белого дома, Трамп сознательно делегировал полномочия своим наиболее доверенным лицам.
Украинская делегация в Женеве раскололась на два крыла
Сегодня в Женеве завершился первый день третьего раунда трехсторонних переговоров с участием представителей Украины, России и США. Делегации продолжат консультации завтра. При этом перед началом встречи Владимир Зеленский дал понять, что не согласен не условие выхода ВСУ из Донбасса.