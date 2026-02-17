Президент США Дональд Трамп выразил абсолютную уверенность в том, что его зять Джаред Кушнер и специальный посланник Стив Уиткофф способны добиться любых целей в рамках урегулирования украинского конфликта.

По информации корреспондента издания Politico Даши Бернс, которая ссылается на свои источники в окружении главы Белого дома, Трамп сознательно делегировал полномочия своим наиболее доверенным лицам.

«Один из высокосортных советников Белого дома недавно сказал мне, что одна из причин, по которой президент США пока не вышел из [переговоров]... в том, что „он считает, что Стив и Джаред способны на всё“», — написала журналистка на своей странице в социальной сети X.

Украинская делегация в Женеве раскололась на два крыла

Сегодня в Женеве завершился первый день третьего раунда трехсторонних переговоров с участием представителей Украины, России и США. Делегации продолжат консультации завтра. При этом перед началом встречи Владимир Зеленский дал понять, что не согласен не условие выхода ВСУ из Донбасса.